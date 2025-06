Israele-Iran Europa in allarme per eventuali attentati

In un clima di crescente tensione, Israele, Iran e l’Europa si trovano sull’orlo di un potenziale focolaio di instabilità. Le minacce sono due: un’espansione del conflitto mediorientale e l’ombra del terrorismo internazionale. Le intelligence europee sono in allerta, pronte a intercettare eventuali attacchi contro obiettivi israeliani nel continente. La paura di una “risposta asimmetrica” dall’Iran si concreta in un timore reale che il virus del terrore possa colpire ovunque, anche nel cuore dell’Europa.

I pericoli sono due: un allargamento del conflitto ad altri stati del Medioriente e la minaccia del terrorismo. Ed su questa seconda ipotesi che le intelligence di mezza Europa sono al lavoro per intercettare in anticipo eventuali attacchi contro obiettivi israeliani nel vecchio continente e non solo. Si teme quella che viene definita la "risposta asimmetrica dell'Iran": attentati per colpire Israele nel mondo. Non a caso già dopo il 7 ottobre e di nuovo nelle ultime ore sono state innalzate le misure di sicurezza intorno a sinagoghe, ambasciate e consolati. Ma gli obiettivi sono potenzialmente infiniti e l'Iran ha molti modi per colpire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Iran, Europa in allarme per eventuali attentati

