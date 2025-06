Israele-Iran è guerra | bombe sul quartiere di Khamenei Esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv Teheran | pronti 2mila missili E minaccia le basi straniere | Se colpite i civili nel mirino i leader politici

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli insostenibili, con attacchi e contrattacchi che scuotono il Medio Oriente. Tra bombe sui quartieri di Khamenei, esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv, e minacce di 2.000 missili da parte di Teheran, il rischio di escalation militare è più alto che mai. La pace sembra sempre più lontana, mentre civili e leader politici si trovano nel mirino di un conflitto ormai su una soglia critica.

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani. Nella sera di venerdì l'Iran ha lanciato centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele-Iran, è guerra: bombe sul quartiere di Khamenei. Esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv. Teheran: pronti 2mila missili. E minaccia le basi straniere |  «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici»

Non è il Risiko. È una guerra mondiale a pezzi. Stanotte Israele ha bombardato l'Iran. Un attacco diretto, annunciato da mesi. L'ennesimo passo verso un'escalation globale. Non sono cadute bombe solo sull'Iran ma sulla speranza. Perché questa crisi non è i

Israele ha lanciato contro l'Iran l'operazione Rising Lion, l'attacco più pesante subito dal regime degli ayatollah dai tempi della guerra con l'Iraq. Colpiti siti nucleari, raffinerie e figure chiave della gerarchia militare iraniana. Bombe anche su Teheran

