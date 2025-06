Israele-Iran Conte L’Europa è afona e si divide

Il panorama geopolitico si fa sempre più complesso mentre le tensioni tra Israele, Iran e l’Europa rischiano di esplodere in un conflitto senza precedenti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, mette in guardia: la situazione potrebbe incendiarsi, con ripercussioni che coinvolgerebbero l’intero Medio Oriente e oltre. È fondamentale comprendere le dinamiche di questa crisi per anticiparne le conseguenze e promuovere una soluzione pacifica.

SALERNO (ITALPRESS) – “Stiamo assistendo a un’escalation, ormai Netanyahu sta riscrivendo il diritto internazionale a suo piacimento. Sta realizzando un genocidio a Gaza e da ultimo ha attaccato infrastrutture strategiche in Iran”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Salerno. “Noi ci chiediamo quale sarà il futuro. Sicuramente rischia di incendiare l’intero Medio Oriente con strascichi e quindi grande pericolo anche in Europa. L’Europa frattanto è afona, si divide. Tajani aveva detto che non era previsto un attacco, dopo poche ore è stato smentito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - conte - israele - europa

L’ attacco di questa notte unilaterale di Israele contro l’ Iran mette i pericolo il mondo . Netanyahu non ha avuto freni nel massacrare a decine di migliaia persone innocenti e senza difese ed il Governo di Giorgia Meloni non ha detto nulla. L’ Europa ha assistito Vai su Facebook

De profundis di +Europa. Per dimostrare la sincerità e la bontà delle proprie critiche al governo israeliano per le evidenti violazioni di diritti umani e di diritto internazionale perpretrate a Gaza, bisognerebbe saper dire che invece l’azione israeliana sui siti nucl Vai su X

Israele-Iran, Conte “L’Europa è afona e si divide”; Israele-Iran, Conte: Netanyahu incendia M.O.,Europa è afona e divisa; Ora l’Ue invoca la diplomazia, ma su Israele non è più credibile.

Israele-Iran, Conte: Netanyahu incendia M.O.,Europa è afona e divisa - Tajani non ha capito cosa stava succedendo, Meloni è certa solo inseguire Trump. Si legge su msn.com

Israele-Iran, Conte “L’Europa è afona e si divide” - "Stiamo assistendo a un'escalation, ormai Netanyahu sta riscrivendo il diritto internazionale a suo piacimento. Lo riporta italpress.com

La video-ricostruzione dell'attacco di Israele all'Iran: l'Idf mostra la mappa dei siti distrutti e degli scienziati uccisi - In un video diffuso sui social l’Idf – l’esercito dello Stato di Israele – ha mostrato nel dettaglio lo svolgimento dell’operazione condotta ieri venerdì 13 giugno sul territorio iraniano. Scrive msn.com