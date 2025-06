Israele-Iran Bonelli attacca Tajani | Lei è il ministro degli Esteri della presa d’atto è grave

In un panorama internazionale già complesso, le recenti dichiarazioni di Tajani hanno scatenato un acceso dibattito. La sua appello alla de-escalation si scontra con il sostegno alle azioni di Israele, evidenziando contraddizioni che non passano inosservate. In questo contesto, la posizione italiana sul nucleare e sulla stabilità mediorientale si rivela cruciale. Ma quali sono le implicazioni di questa attitudine? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le ripercussioni di questa delicata questione.

“Lei ha fatto un invito alla de-escalation e allo stesso tempo ha detto che l’Iran non può avere la bomba atomica, e siamo d’accordo. Noi vorremmo che tutti continuassero sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Ma lei ha evidenziato una contraddizione incredibile, parla di de-escalation e sostiene che quello che ha fatto Israele è giusto. Questo è un punto fondamentale, perché il suo governo, insieme ad altri, hanno lavorato per la delegittimazione degli organismi internazionali depositari del diritto internazionale”. Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli, rispondendo in audizioni alle parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran, Bonelli attacca Tajani: “Lei è il ministro degli Esteri della presa d’atto, è grave”

In questa notizia si parla di: israele - iran - bonelli - attacca

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Angelo #Bonelli: (#AVS): "#Israele bombarda #Iran, aumentando il rischio di guerra globale. #Netanyahu attacca alla vigilia dei colloqui di Mascate per restare al potere. Il riarmo alimenta instabilità e povertà. Ma noi abbiamo un ministro che vive su un altro pi Vai su X

Israele attacca l’Iran: nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno Netanyahu ha dato il via all'operazione "Rising Lion". Il premier israeliano Netanyahu ha confermato che sono stati "colpiti siti nucleari"e che l'operazione "andrà avanti per giorni". Violente es Vai su Facebook

Israele-Iran, Bonelli attacca Tajani: “Lei è il ministro degli Esteri della presa d’atto, è…; L'attacco di Israele all'Iran, intervista ad Angelo Bonelli (13.06.2025); Iran: Bonelli: “Attacco israeliano all’Iran, il governo riferisca subito. Chiedo un’informativa urgente del ministro Tajani”.

Bonelli: "Tajani disorientante, politica estera M.O. la fa Netanyahu" - Ha parlato di tutto fuorché dire qual è la posizione ... Secondo msn.com

Israele attacca l'Iran, Meloni chiama Trump: la premier è dentro o fuori dai tavoli internazionali? - Nel pomeriggio di oggi, 13 giugno 2025, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è confrontata con il presidente statunitense Donald Trump. Secondo tag24.it

Israele attacca, Iran risponde con missili: 24 ore di guerra - In meno di 24 ore, offensiva e contrattacco in un quadro ad altissima tensione, con la prospettiva di un'escalation ... msn.com scrive