Israele-Iran bombe sul quartiere di Khamenei L' Idf | eliminati 9 scienziati nucleari Raid a Tel Aviv e Gerusalemme Teheran minaccia le basi Usa | Se colpite i civili nel mirino i leader politici

Tensione esplosiva nel cuore del Medio Oriente: Israele e Iran si scontrano in una notte di fuoco, con bombardamenti e risposte chitarrate di missili. La regione si avvicina a un punto di non ritorno, mentre le minacce di Teheran si fanno sempre pi√Ļ pesanti e i civili sono nel mirino. La stabilit√† globale √® in bilico: cosa ci riserva il prosieguo di questa escalation?

Notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerd√¨, che stanno proseguendo anche oggi, contro siti nucleari e basi militari.

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Tutto #Israele √® sotto attacco dice l‚Äôesercito israeliano. √ą la risposta dell‚ÄôIran alle bombe di Israele su #Teheran e le altre citt√† iraniane.

Israele ha attaccato l'Iran: Teheran tra distruzione e mezzi di soccorso, la capitale Iraniana si sveglia sotto le bombe.

