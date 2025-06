Israele-Iran bombe sul quartiere di Khamenei Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Teheran | pronti 2mila missili E minaccia le basi Usa Uk e Francia | Se colpite i civili nel mirino i leader politici

Tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente: Israele e Iran si scambiano colpi di cannone, mentre Tel Aviv e Gerusalemme tremano sotto una pioggia di razzi. La regione si avvicina a una crisi senza precedenti, con i civili e i leader politici nel mirino delle escalation militari. La domanda che inquieta tutti è: quanto durerà questa spirale di violenza e quali potrebbero essere le ripercussioni globali?

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani. Nella sera di venerdì l'Iran ha lanciato centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Seconda notte di guerra tra #Iran e #Israele. Droni sul quartiere di #Khamenei a #Teheran, morti a #TelAviv. La #Cina condanna #Netanyahu

Israele - Iran, la guerra in diretta | Notte di attacchi: bombardato il quartiere di Khamenei, esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv. Iran minaccia le basi Usa, Uk e Francia; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Tajani riunisce in videoconferenza gli ambasciatori delle principali sedi diplomatiche; Guerra Israele-Iran | Colpito il quartiere di Khamenei, uccisi altri 2 generali. Teheran bombarda le case: 'Pronti 2mila missili'. E minaccia Usa, Francia e Gb.

