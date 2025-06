Israele-Iran attacchi incrociati | colpito quartiere di Khamenei morti a Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli critici, con attacchi incrociati che hanno devastato quartieri strategici e seminato il panico tra i civili. La notte scorsa ha portato violenze che rischiano di compromettere la stabilità già fragile della regione. La domanda ora è: quanto potrà durare questa escalation e quali saranno le conseguenze a livello internazionale?

(Adnkronos) – Seconda notte di guerra tra Israele e Iran. E' di almeno tre morti e 80 feriti il bilancio dell'attacco di rappresaglia con missili balistici lanciato dall'Iran contro Israele. Lo riporta Times of Israel, citando Magen David Adom, l'equivalente della Croce rossa israeliana, che afferma che diversi dei feriti versano in gravi condizioni. Secondo i media iraniani la notte scorsa sono stati lanciati centinaia di missili, ma il ministero della Difesa israeliano stima che siano stati meno di 100.

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Nuovo attacco dell'Iran contro Israele, 3 morti e 80 feriti; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. ¬ęUsa coinvolti nel respingere raid Iran.

