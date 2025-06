Israele-Iran ancora attacchi nella notte Meloni sente Netanyahu e i leader arabi | al lavoro per la de-escalation

Nelle ore più tese tra Israele e Iran, Giorgia Meloni si impegna attivamente in un delicato equilibrio diplomatico. La premier italiana ha mantenuto un intenso dialogo con Benjamin Netanyahu e i leader arabi, lavorando senza sosta per favorire la de-escalation in un contesto di tensione crescente. La situazione rimane complicata, ma l’Italia intende restare protagonista nel cercare una soluzione pacifica e duratura. Meloni sente Netanyahu per rafforzare gli sforzi di pace.

Le telefonate con i leader occidentali, ma anche quelle con Benjamin Netanyahu e con i leader dei Paesi arabi. Nelle difficili, lunghissime ore seguite all’attacco israeliano ai siti nucleari di Teheran, Giorgia Meloni è stata in prima linea per sostenere lo sforzo diplomatico per la de-escalation tra Israele e Iran. La situazione resta complicata: nella notte è proseguito lo scambio di missili incrociato tra i due Paesi. Meloni sente Netanyahu (e parla anche dei civili a Gaza). Dopo aver sentito il presidente americano Donald Trump, il cancelliere tedesco Friederich Merz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la premier italiana ha parlato con Netanyahu, condividendo la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare e auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele-Iran, ancora attacchi nella notte. Meloni sente Netanyahu e i leader arabi: al lavoro per la de-escalation

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

