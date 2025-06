Israele-Iran | anche in questa crisi la pusillanime Europa è ininfluente

L’Europa resta inerme di fronte alla crisi tra Israele e Iran, senza azioni concrete né segnali di de-escalation. Mentre il mondo osserva, l’Unione sembra paralizzata dal timore di smentire gli Stati Uniti e dall’eredità di un interventismo che la limita. Un atteggiamento che lascia perplessi: come può una regione così strategica continuare a essere assente, lasciando spazio a tensioni crescenti e incertezze future? La situazione richiede una risposta più decisa e responsabile.

Contributi alla de-escalation? Serie trattative diplomatiche? Attività febbrili per tutelare i propri interessi? Niente di tutto questo. L' Europa si ferma sul conflitto Iran-Israele, schiacciata tra il timore di smentire la posizione statunitense e il riflesso condizionato dell'interventismo. Ne risulta una posizione difficilmente comprensibile: gli stessi Paesi che da diverse settimane hanno preso posizioni sempre più critiche contro Tel Aviv per l'escalation dei bombardamenti su Gaza e le privazioni imposte da Israele ai civili nella Striscia, ora sostanzialmente benedicono gli attacchi unilaterali sferrati dallo Stato Ebraico contro l'Iran, a cui anche Washington strizza l'occhio.

