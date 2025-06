israele iran anatomia di un attacco senza precedenti parla trenta swansea

L’attacco di Israele contro le strutture nucleari iraniane rappresenta un evento senza precedenti, definito ufficialmente come preemptive e esistenziale. Tuttavia, secondo il professore Luca Trenta dell’Università di Swansea, lo scenario è più complesso di quanto sembri: dietro questa mossa si celano dinamiche geopolitiche e strategiche di grande impatto. Scopriamo insieme cosa si nasconde realmente dietro questa operazione decisiva.

Israele ha inquadrato l’operazione lanciata ieri contro siti nucleari, basi e leadership dell’Iran come preemptive e di natura esistenziale. In realtà, lo scenario è diverso, spiega Luca Trenta, professore associato di Relazioni internazionali presso il Dipartimento di scienze politiche, filosofia e relazioni internazionali dell’Università di Swansea, nel Regno Unito, autore del libro “The President’s Kill List” (Edinburgh University Press) In che contesto è avvenuto l’attacco? Non è corretto definirlo un attacco strettamente preventivo o motivato da una minaccia esistenziale imminente. Arriva nel quadro di una guerra non dichiarata tra Israele e Iran in corso da decenni, intensificatasi nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Formiche.net