Israele-Iran allerta massima in Italia tra jihad globale e Pro Pal

In un clima di tensione crescente, l’Italia si trova al centro di una rete complessa di alleanze e rivelazioni: da pro Palestina a pro Iran, tra jihad globale e solidarietà ai regimi. Dopo l’attacco di Israele contro Teheran, la galassia antisemita si sposta, coinvolgendo giovani, studenti e gruppi di sinistra estrema in manifestazioni di protesta. Sui profili social si amplifica il fermento, ma qual è il vero obiettivo di questa escalation?

Da pro Palestina a pro Iran, passando per pro Hamas. Dopo l'attacco di Israele contro Teheran, la galassia antisemita passa dalla parte del regime degli ayatollah. Dai giovani palestinesi, passando per la rete studenti e l'unione degli universitari fino ai gruppetti della sinistra estrema e alla rete antisionista, si mobilitano per protestare ancora. Questa volta non è Gaza, ma Teheran. Tuttavia, l'obiettivo è sempre lo stesso. Sui profili social, infatti, si schierano a favore dell'Iran con post nei quali si legge: «Israele aggredisce l'Iran con il supporto dell'Occidente». E ancora: «Israele aggredisce l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele-Iran, allerta massima in Italia tra "jihad globale" e Pro Pal

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele si prepara alla risposta di Teheran Stato d'emergenza e massima allerta in Israele per l'inevitabile reazione iraniana. Neutralizzata la prima...

Dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, anche l'Italia si prepara al peggio. Massima allerta a Palazzo Chigi ? Coordinamento con la NATO Peled: "Missili iraniani possono colpire Roma" #Iran #Israele #Meloni #RisingLion

