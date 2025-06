Israele il neonato ferito estratto vivo dalle macerie a Rison Lezion

Un miracolo di speranza in un mare di devastazione: a Rishon Lezion, un neonato di soli 3 mesi, ferito ma vivo, è stato estratto dalle macerie di una casa colpita da un missile iraniano. La sua salvezza rappresenta un raggio di luce in un contesto di conflitto e paura, ricordandoci l’incredibile forza della vita anche nelle circostanze più disperate. Questa storia ci invita a riflettere sulla resilienza umana e sull’importanza di preservare la pace.

Un neonato di 3 mesi leggermente ferito è stato estratto dalle macerie di una casa colpita da un missile iraniano a Rishon Lezion, a sud di Tel Aviv. «L’ho presa in braccio. Poi l’ho data al primo agente di polizia che ho visto. Poi ho iniziato a tirare fuori gli altri membri della famiglia», ha detto al sito Walla il capitano dei vigili del fuoco Idan Chen. Una foto del neonato portato via dalla polizia è stata pubblicata da Times of Israel. «Mentre facevamo questo, c’erano persone intrappolate nella casa al piano superiore e in quella accanto e di fronte c’era un incendio. Sstiamo cercando di gestire l’incidente in mezzo alla distruzione totale», ha aggiunto il soccorritore. 🔗 Leggi su Open.online

