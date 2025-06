Israele Idf | i bombardamenti dall' Iran riprenderanno questa sera | Teheran avvisa Usa Gb e Francia | stop sostegno a Tel Aviv o colpiremo le vostre basi

In un clima di tensione crescente, l’Iran avverte Stati Uniti, Regno Unito e Francia di possibili rappresaglie se non interromperanno il sostegno a Tel Aviv. Teheran minaccia di colpire basi occidentali, mentre l’IDF risponde con operazioni mirate, eliminando nove scienziati nucleari iraniani. Tajani ribadisce: “No alle ambiguità, l’Iran non può avere l’atomica”. Una notte di fuoco si profila all’orizzonte.

Tajani: no ambiguità, l'Iran non può avere l'atomica. Idf: eliminati nove scienziati nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, Idf: i bombardamenti dall'Iran riprenderanno questa sera | Teheran avvisa Usa, Gb e Francia: stop sostegno a Tel Aviv o colpiremo le vostre basi

