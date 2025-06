Israele i primi soccorsi nei siti colpiti dai missili iraniani

In un contesto di crisi, la prontezza e l’efficienza dei primi soccorsi sono fondamentali per salvare vite umane. In Israele, le squadre di vigili del fuoco e le unità di soccorso sono intervenute tempestivamente nel Gush Dan, affrontando incendi, estrazioni di persone e feriti. La loro dedizione testimonia la resilienza di una comunità sotto attacco, dimostrando che ogni secondo conta per riportare speranza e sicurezza.

Squadre dei vigili del fuoco e unitòdi soccorso sono intervenute in numerosi punti del Gush Dan, l'area metropolitana che comprende Tel Aviv e le citta' limitrofe, per spegnere incendi, estrarre persone rimaste intrappolate e prestare soccorso ai feriti. Diversi edifici hanno riportato danni strutturali gravi, in particolare a Tel Aviv e Ramat Gan, dove si segnalano crolli parziali e persone intrappolate sotto le macerie. Il servizio di emergenza Magen David Adom (Mda) ha dichiarato di aver prestato soccorso a 63 feriti, di cui almeno cinque in condizioni critiche o gravi. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona: 26 al Sheba Medical Center, 13 al Beilinson Hospital e 19 all'Ichilov Medical Center.

