Israele ha tentato di uccidere il comandante militare degli Houthi in un attacco in Yemen

Un nuovo capitolo di tensione si apre nel cuore del Medio Oriente: Israele avrebbe tentato di eliminare il comandante militare degli Houthi in un audace attacco aereo a Sanaa. La notizia, confermata da fonti israeliane, solleva inquietanti interrogativi sulla stabilità regionale e le possibili ripercussioni future. Ma cosa c’è dietro questa mossa e quali sono le implicazioni per il conflitto yemenita? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Israele ha tentato di uccidere il comandante militare degli Houthi in un attacco aereo a Sanaa, in Yemen. Ad affermarlo è un funzionario israeliano, secondo cui il target degli attacchi sarebbe Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, Capo di stato maggiore delle forze armate degli Houthi. L’attacco ha preso di mira una riunione di leader. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

