Israele ha eliminato oltre 20 comandanti iraniani nella prima fase dell' operazione Rising Lion

L'operazione "Rising Lion" segna un momento cruciale nel conflitto mediorientale, con Israele che ha colpito duramente le forze iraniane eliminando oltre 20 comandanti di alto livello. Questa azzardata mossa strategica evidenzia la crescente tensionsa e l'intensificarsi delle schermaglie tra le due potenze. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation? Scopriamo insieme gli sviluppi e le possibili ripercussioni di questa operazione decisiva.

Nella prima fase dell'operazione "Rising Lion", l'esercito israeliano ha annunciato di aver eliminato più di 20 comandanti delle forze iraniane. Tra questi figurano Gholam-Reza Marhabi, capo dell'intelligence militare, e Mohammad Bagheri, responsabile dell’unità incaricata dei missili. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele ha eliminato oltre 20 comandanti iraniani nella prima fase dell'operazione "Rising Lion"

Israele Portavoce IDF: IDF ha eliminato 3 dei comandanti militari di più alto rango del regime iraniano. Durante la notte, oltre 200 caccia dell'Aeronautica Militare, sotto la guida precisa dell'intelligence, hanno attaccato più di 100 obiettivi in tutto l'Iran

Israele ha dato il via all'operazione Am K'Lavi ("Come un leone") ed eliminato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, insieme ad altri alti funzionari iraniani, torturatori, assassini. Immagino in quante case in Europa in questo momento i dissidenti irani

