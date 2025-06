Israele | Eliminati nove scienziati nucleari iraniani Teheran | Pronti a colpire basi Usa | La diretta

In un clima di tensione crescente, Israele annuncia l'eliminazione di nove scienziati nucleari iraniani, mentre Teheran minaccia di rispondere con 2.000 missili. La battaglia diplomatica si fa sempre più aspra, e le tensioni tra le due potenze sembrano destinate a sfociare in un confronto diretto. La posta in gioco è alta: quale sarà il prossimo passo in questa escalation militare?

Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Le Idf: "Strada spianata per Teheran".

