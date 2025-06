Israele e Iran preparano nuovi attacchi | Pronte le bombe anti-bunker contro i siti nucleari Netanyahu | Non sanno cosa li aspetta

L’escalation tra Israele e Iran si fa sempre più intensa, con entrambi i paesi pronti a scatenare nuove offensive. Netanyahu e le sue forze adottano strategie sempre più aggressive, come le bombe anti-bunker contro i siti nucleari iraniani, mentre Teheran si prepara a rispondere con colpi sorprendenti. La tensione è alle stelle e nessuno sa cosa aspettarsi nel prossimo atto di questo delicato teatro di guerra.

Nel secondo giorno di guerra tra Israele e Iran entrambi i Paesi preparano e al contempo attendono i prossimi colpi del nemico. L’aeronautica militare israeliana (Iaf) ha dichiarato nel pomeriggio che la sua operazione contro l’Iran «sta procedendo secondo i piani» e che ora si sta «preparando a un’ulteriore escalation improvvisa ». Se gli attacchi condotti sinora miravano a ridurre il potenziale militare di Teheran e distruggerne le infrastrutture di superficie, fonti qualificate di sicurezza citate dall’Ansa sostengono che nella “fase due” Israele potrebbe utilizzare le Gbu-57 Mob, le bombe anti-bunker in grado di penetrare per decine di metri nel sottosuolo, con l’obiettivo di distruggere le infrastrutture sotterranee di sviluppo del programma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

