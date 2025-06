Israele | Dopo i missili Teheran brucerà Stiamo attaccando diversi obiettivi Uccisi 9 scienziati nucleari L' Iran | Ora inutili i colloqui con gli Usa sulla atomica | Pericolo contaminazione radioattiva?

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con scontri che rischiano di sconvolgere la stabilità regionale. Dopo gli attacchi di Teheran, che hanno ucciso nove scienziati nucleari, Israele risponde colpo su colpo, attaccando obiettivi strategici. I colloqui internazionali si fanno sempre più complicati e il rischio di contaminazione radioattiva cresce, mentre le ostilità proseguono senza sosta. La situazione richiede attenzione e diplomazia urgente per scongiurare una crisi maggiore.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: "Dopo i missili, Teheran brucerà. Stiamo attaccando diversi obiettivi. Uccisi 9 scienziati nucleari". L'Iran: "Ora inutili i colloqui con gli Usa sulla atomica" | Pericolo contaminazione radioattiva?

#Israele #Iran Il Ministro della Difesa israeliano Israel #Katz dopo aver valutato la situazione con il Capo di Stato Maggiore: Se #Khamenei continua a lanciare missili sul fronte interno israeliano, #Teheran brucerà

Se il ministro della difesa israeliano dice che "Se Khamenei continua a sparare missili contro i civili israeliani, Teheran brucerà" c'è da prenderlo sul serio. Non è ne un Medvedev ne un TACO.

