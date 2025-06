Israele dopo i missili | Teheran brucerà Stiamo attaccando diversi obiettivi Uccisi 9 scienziati nucleari L' Iran | Inutili ora i colloqui con gli Usa sulla atomica | Pericolo contaminazione radioattiva?

Gli scontri tra Israele e Iran si intensificano, con ripetuti attacchi e risposte di fuoco che rischiano di scatenare una crisi più ampia. Dopo aver colpito obiettivi strategici e causato la perdita di scienziati nucleari iraniani, la tensione cresce, mentre i colloqui con gli Stati Uniti sulla questione atomica sembrano vacillare. In questo scenario, il pericolo di contaminazione radioattiva e un escalation militare sono all’orizzonte, mettendo in serio allarme la stabilità regionale e globale.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele dopo i missili: "Teheran brucerà. Stiamo attaccando diversi obiettivi. Uccisi 9 scienziati nucleari". L'Iran: "Inutili ora i colloqui con gli Usa sulla atomica" | Pericolo contaminazione radioattiva?

In questa notizia si parla di: israele - missili - teheran - brucerà

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

#Israele #Iran Il Ministro della Difesa israeliano Israel #Katz dopo aver valutato la situazione con il Capo di Stato Maggiore: Se #Khamenei continua a lanciare missili sul fronte interno israeliano, #Teheran brucerà Vai su Facebook

Se il ministro della difesa israeliano dice che “Se Khamenei continua a sparare missili contro i civili israeliani, Teheran brucerà” c’è da prenderlo sul serio. Non è ne un Medvedev ne un TACO. Seguite la diretta di @dariodangelo91 su #IranUnderAttack, è inso Vai su X

Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “In serata riprenderanno i bombardamenti dall’Iran”; Israele - Iran, la guerra in diretta | Bombardato il quartiere di Khamenei, esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv. Teheran: «Colloqui con Usa inutili dopo gli attacchi di Israele». Musk attiva Starlink in Iran; Guerra Israele-Iran | Uccisi 9 scienziati nucleari e altri 2 generali. L'Idf: Colpiti 40 siti, atteso attacco e Teheran: Abbattuto un caccia F35.