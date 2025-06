Israele dopo i missili | Teheran brucerà L' Iran | Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi Putin sente Trump | Pericolosa escalation | Rischio contaminazione radioattiva?

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, mentre il conflitto rischia di sfociare in una pericolosa escalation nucleare e contaminazione radioattiva. I recenti attacchi e risposte militari minacciano di destabilizzare l’area, rendendo ormai inutile ogni tentativo di dialogo con gli Stati Uniti. In questo scenario incerto, anche Vladimir Putin potrebbe valutare un coinvolgimento più diretto, mentre il mondo osserva con apprensione. La pace sembra sempre più lontana, e il rischio di conseguenze devastanti cresce di ora in ora.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì.

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

- Controffensiva di Teheran, missili su Gerusalemme e Tel Aviv in risposta agli attacchi israeliani. Netanyahu avverte: consideriamo Gaza un fronte secondario, se l'Iran ci attacca brucerà. - Tajani, l'Iran non può avere la bomba atomica. Le opposizioni chiedon Vai su Facebook

Se il ministro della difesa israeliano dice che “Se Khamenei continua a sparare missili contro i civili israeliani, Teheran brucerà” c’è da prenderlo sul serio. Non è ne un Medvedev ne un TACO. Seguite la diretta di @dariodangelo91 su #IranUnderAttack, è inso Vai su X

Israele - Iran, la guerra in diretta | Israele dopo i missili: «Teheran brucerà». L'Iran: «Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi». Erdogan: «Bisogna fermare Netanyahu»; Israele - Iran, le news in diretta. Putin a Trump: “Pronti a mediare”; L’offensiva di Israele: “Teheran brucerà. Colpiti 150 obiettivi”. Media: “Usa, 300 missili Hellfire a Tel Aviv prima dell’attacco”. Musk: “Starlink attivo in Iran”.