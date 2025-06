Israele | Distrutto sito per l' uranio arricchito Teheran | Colloqui con gli Usa ora sono inutili | La diretta

La regione mediorientale si infiamma con tensioni crescenti tra Israele, Iran e USA. Le minacce di Teheran, pronte a lanciare 2.000 missili, si accompagnano a risposte decise delle IDF: strade spianate e strutture nucleari danneggiate. La situazione si fa sempre piĂą critica, lasciando intuire che i colloqui diplomatici sono ormai inutili. La crisi esplode, e il futuro della stabilitĂ regionale appare incerto.

Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Le Idf: "Strada spianata per colpire Teheran. Danneggiate due strutture del programma nucleare degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Distrutto sito per l'uranio arricchito". Teheran: "Colloqui con gli Usa ora sono inutili" | La diretta

In questa notizia si parla di: teheran - israele - distrutto - sito

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

Israele-Iran Nella notte di giovedì Benyamin Netanyahu ha lanciato l'offensiva Rising Lion. 78 morti a Teheran e altre località . Uccisi i comandanti militari e della Guardia rivoluzionaria. Teheran reagisce con lanci di missili su Israele: 34 feriti a Tel Aviv Vai su Facebook

perché l’ultima volta che l’Iran ha attaccato Israele ha distrutto l’hangar dove di solito lo tiene (non il jet, che era in volo per evitarlo come gli aerei da guerra) Vai su X

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Iran minaccia: Colpiremo le basi Usa, Gb e Francia. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele; Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “In serata riprenderanno i bombardamenti dall’Iran”; Ancora raid fra Iran e Israele.

Israele: "Distrutto sito per l'uranio arricchito". Teheran: "Colloqui con gli Usa ora sono inutili" | La direttta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". msn.com scrive

Idf, distrutto sito per l'uranio arricchito a Isfahan - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in ;;Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un'infrast ... Come scrive tuttosport.com

Israele verso una nuova escalation, 'Gaza fronte secondario'. L'Iran minaccia Londra e Parigi - Teheran a Gran Bretagna e Francia: 'Attacchiamo le vostre basi'. Segnala ansa.it