Israele | Distrutto sito di Isfahan per l' uranio arricchito Teheran | Ora inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare E Musk annuncia | In Iran attivato Starlink | C' è pericolo di contaminazione radioattiva?

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con scontri che minacciano la stabilità regionale e il rischio di contaminazione radioattiva. La distruzione del sito di Isfahan, cruciale per l’arricchimento dell’uranio, segna una svolta drammatica nei confronti dei colloqui nucleari con gli USA, mentre Musk annuncia l’attivazione di Starlink in Iran, complicando ulteriormente il panorama geopolitico. La situazione rimane critica: cosa riserverà il futuro in questo scenario di crisi?

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: "Distrutto sito di Isfahan per l'uranio arricchito". Teheran: "Ora inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare". E Musk annuncia: "In Iran attivato Starlink"| C'è pericolo di contaminazione radioattiva?

In questa notizia si parla di: israele - distrutto - sito - isfahan

Segre e Bruck, distrutto dopo 2 ore il murale a Milano con la bandiera di Israele - Una potente opera di arte e memoria dedicata a Liliana Segre ed Edith Bruck, realizzata per commemorare la Shoah a Milano, è durata appena due ore prima di essere strappata.

Israele attacca i siti nucleari di Fordow e Isfahan. Teheran risponde con lanci di missili. https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/06/13/news/israele-attacca-il-programma-nucleare-iraniano-7825252/ Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “Colpiti 40 obiettivi a Teheran, in corso diversi attacchi”; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Iran minaccia: Colpiremo le basi Usa, Gb e Francia. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele; Ancora raid fra Iran e Israele.

Israele colpisce anche il sito nucleare di Isfahan. Il rischio radiologico e lo spettro ‘bomba sporca’ - Al momento è stato ‘risparmiato’ l’impianto di Fordow ... Scrive msn.com

Idf, distrutto sito per l'uranio arricchito a Isfahan - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in ;;Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un'infrastruttura per l'uranio arricch ... Si legge su msn.com

Isfahan, distrutto il deposito iraniano per l'uranio arricchito: era sede principale del programma di sviluppo delle armi nucleari - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta ... Da msn.com