Israele dichiara Gaza fronte secondario priorità all' Iran Teheran | Pronti a colpire basi Usa | La diretta

In un clima di tensione crescente, Israele dichiara Gaza fronte secondario e rivolge lo sguardo a Teheran, pronti a colpire basi statunitensi. La Repubblica Islamica minaccia con 2mila missili, mentre le IDF preparano la strada per attacchi mirati a Teheran, danneggiando strutture chiave del programma nucleare degli ayatollah. Una escalation che potrebbe cambiare gli equilibri mediorientali e globali, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Le Idf: "Strada spianata per colpire Teheran. Danneggiate due strutture del programma nucleare degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele dichiara Gaza "fronte secondario", prioritĂ all'Iran. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa" | La diretta

In questa notizia si parla di: teheran - colpire - israele - dichiara

Usa: “Israele si prepara a colpire gli impianti nucleari iraniani mentre Trump tratta con Teheran” - Gli Stati Uniti, secondo fonti della CNN, hanno scoperto che Israele si sta preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani, mentre l’amministrazione Trump sta cercando un'intesa diplomatica con Teheran.

L’aeronautica militare israeliana ha avviato intorno alle 2 della notte italiana una serie di attacchi in Iran dopo l’annuncio del ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto lo stato di Israele. A Teheran fonti non ufficiali Vai su Facebook

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Israele pubblica un filmato dove mostra attacchi contro obiettivi iraniani (Video); Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Guerra Israele-Iran | Colpito il quartiere di Khamenei, uccisi 9 scienziati nucleari e altri 2 generali. Teheran bombarda le case e minaccia Usa, Francia e Gb.

Guerra, l'Idf dichiara Gaza fronte secondario. Teheran avverte Usa, Francia e Regno Unito: "Supportate Israele? Colpiremo le vostre basi" - L'Idf ha dichiarato oggi che Gaza è diventata un fronte secondario nella guerra e che l'attenzione principale dell'esercito si è ora spostata sull'Iran. Lo riporta affaritaliani.it

L'Iran minaccia Gb e Francia. L'Idf dichiara Gaza fronte secondario della guerra - È di tre morti e circa 80 feriti il bilancio degli attacchi iraniani della notte. Si legge su ansa.it

Israele-Iran, botta e risposta. Teheran: 'Utilizzeremo 2000 missili'. L'appello di Leone XIV - È di tre morti e circa 80 feriti il bilancio degli attacchi iraniani della notte contro Israele. Da ansa.it