Israele colpiti schieramenti difensivi in zona di Teheran

In un gesto inaspettato e di grande impatto, l'Israele ha colpito per la prima volta schieramenti difensivi a oltre 1.500 km da casa, nella zona di Teheran. Questa manovra segna un passo decisivo nelle dinamiche del conflitto e solleva inquietanti interrogativi sulla escalation regionale. La strategia israeliana si fa sempre più audace, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le ripercussioni di queste azioni e come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

"Per la prima volta dall'inizio della guerra, a oltre 1.500 km dal territorio israeliano, l'Iaf (l'Aeronautica militare israeliana) ha colpito schieramenti difensivi nell'area di Teheran": lo ha reso noto il comandante dell'Iaf, Tomer Bar, in un comunicato dell'esercito (Idf) pubblicato su Telegram.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha attaccato l'Iran. Violente esplosioni hanno colpito Teheran, e sono stati bombardati anche siti nucleari in diverse aree del Paese. Secondo le prime informazioni sarebbero stati uccisi il comandante dei pasdaran Hos Vai su Facebook

