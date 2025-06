Israele | Colpiti 40 obiettivi a Teheran distrutto sito di Isfahan per l' uranio arricchito Raid dell' Iran a Tel Aviv e a Gerusalemme Musk | attivato Starlink C' è rischio contaminazione radioattiva?

L’ulteriore escalation tra Israele e Iran scuote il Medio Oriente: Teheran ha colpito 40 obiettivi, distruggendo il sito di Isfahan e lanciando decine di missili in risposta agli attacchi israeliani. I raid hanno coinvolto anche Tel Aviv e Gerusalemme, mentre Musk ha attivato Starlink 160C, sollevando preoccupazioni sulla contaminazione radioattiva. La tensione cresce, con il rischio di un conflitto più ampio e imprevedibile; la regione si trova in bilico tra pace e guerra.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: "Colpiti 40 obiettivi a Teheran, distrutto sito di Isfahan per l'uranio arricchito". Raid dell'Iran a Tel Aviv e a Gerusalemme. Musk: attivato Starlink. C'è rischio contaminazione radioattiva?

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

EVVIVA LA PACE? #Israele attacca l'#Iran: colpiti siti nucleari, decine di #morti. Teheran contrattacca con 150 #missili In corso attacco dall'Iran verso Israele, forti boati a Tel Aviv e #Gerusalemme. Decapitati i vertici militari dei Pasdaran. #Trump: "Teh Vai su Facebook

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti. Vai su X

L’Iran colpisce Tel Aviv: la controffensiva di Teheran dopo l’attacco israeliano; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Iran, Teheran avvisa Usa, Gb e Francia: stop sostegno a Israele o colpiremo le basi | Tajani: nessuna ambiguità, l'Iran non può avere l'atomica.

Nuovi attacchi israeliani sull'Iran. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta - Ministro Katz: "Se proseguono raid contro i civili, Teheran brucerà" Se l'Iran non cesserà gli attacchi missilistici contro i civili in Israele, "Teheran brucerà", anticipa il ministro della D ... Scrive msn.com

Iran, Israele scatena l'inferno: Teheran giura vendetta - Per Khamenei arriverà "punizione severa" Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di aprire una guerra fe ... Secondo msn.com

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull’operazione «Rising Lion», l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, ... Scrive msn.com