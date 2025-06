Israele | Colpiti 40 obiettivi a Teheran distrutto sito di Isfahan per l' uranio arricchito Raid dell' Iran a Tel Aviv e a Gerusalemme Musk | attivato Starlink | C' è rischio contaminazione radioattiva?

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano: recenti attacchi, tra cui 40 obiettivi colpiti a Teheran e la distruzione di un sito di arricchimento a Isfahan, hanno portato a scontri sempre più violenti. Le risposte di Teheran con decine di missili e l’attivazione di Starlink da parte di Musk evidenziano un’area in grave crisi, con il rischio di contaminazione radioattiva che allarma la comunità internazionale. La situazione resta difficile: cosa accadrà ora?

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: "Colpiti 40 obiettivi a Teheran, distrutto sito di Isfahan per l'uranio arricchito". Raid dell'Iran a Tel Aviv e a Gerusalemme. Musk: attivato Starlink | C'è rischio contaminazione radioattiva?

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Iran-Israele. Colpiti obiettivi nucleari. Risposta: pioggia di razzi. Il disastro finale del premier Netanyahu in serata (parla a telefono con Trump) rifugiato in un bunker coi suoi ministri.

Una notte di fuoco. Oltre cento obiettivi militari e nucleari colpiti. L'Iran minaccia: "È guerra". Che cosa sta succedendo davvero tra Israele e Iran? È solo l'inizio? Una crisi che riguarda il mondo intero, spieghiamo bene la situazione.

Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Mappa inedita: gli obiettivi iraniani colpiti da Israele; Guerra Israele-Iran | Colpito il quartiere di Khamenei, uccisi 9 scienziati nucleari e altri 2 generali. Teheran bombarda le case e minaccia Usa, Francia e Gb.

