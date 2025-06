Israele | colpita base sotterranea di missili in Iran Teheran minaccia le basi Usa e Gb in Medio Oriente

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, mentre il Medio Oriente si trova sull’orlo di un’escalation. Dopo l’attacco israeliano a una base missilistica sotterranea in Iran e la decapitazione del comando militare di Teheran, le minacce reciproche si fanno più concrete. La situazione rimane volatile: i colloqui sul nucleare sono stati cancellati e le difese antiaeree iraniane sono al massimo allarme. La regione si prepara a un futuro incerto, con le sfide che si moltiplicano.

Israele fa sapere di aver colpito, e praticamente distrutto, una base missilistica sotterranea in Iran, oltre ad aver decapitato il comando delle forze armate di Teheran. Nella capitale iraniana sono scattate le difese antiaeree. Cancellati i colloqui in programma domani sul nucleare, con gli Usa. Ormai inutili. L'Iran minaccia le base americane e inglesi in Medio Oriente, ma le difficoltà, per le forze armate di Teheran, ora sembrano notevoli

