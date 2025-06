Israele | colpita base missilistica sotterranea in Iran A Teheran scattano le difese antiaeree Cancellati i colloqui di domani con gli Usa sul nucleare Putin sente Trump | pronti a mediare

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele ha colpito una base missilistica sotterranea in Iran, scatenando un’escalation di scontri e l’attivazione delle difese antiaeree. I colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti sono stati cancellati, mentre Putin si dice pronto a mediare, sentendo il respiro di Trump. Un’ulteriore prova di come la regione sia in bilico tra dialogo e conflitto, con conseguenze che potrebbero coinvolgere l’intera comunità internazionale.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: colpita base missilistica sotterranea in Iran. A Teheran scattano le difese antiaeree. Cancellati i colloqui di domani con gli Usa sul nucleare. Putin sente Trump: pronti a mediare

In questa notizia si parla di: israele - iran - teheran - colpita

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

https://rid.it/shownews/7355/israele-vs-iran-guerra-totale-colpita-la-residenza-di-khamenei-teheran-risponde-su-tel-aviv… Attaccata la residenza della Guida Suprema, morti a Tel Aviv. Guerra totale tra #Isarele e #Iran Vai su X

GUERRA ISRAELE-IRAN - Riprendono i raid di Israele contro l’Iran: 78 morti. La reazione di Teheran: missili su Tel Aviv e Gerusalemme, 3 vittime. Le ultime notizie >>> https://tinyurl.com/yy3xe8mj Vai su Facebook

Notte di bombardamenti annunciati. Cancellati i colloqui Usa-Iran sul nucleare. Telefonata Trump-Putin; Israele - Iran, la guerra in diretta | Israele dopo i missili: «Teheran brucerà». L'Iran: «Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi». Erdogan: «Bisogna fermare Netanyahu»; Idf: Eliminati nove scienziati nucleari iraniani | I bombardamenti dall'Iran riprenderanno questa sera | Teheran avvisa Usa, Gb e Francia: stop sostegno a Tel Aviv o colpiremo le vostre basi.

Israele-Iran, Teheran colpisce Tel Aviv, 3 morti. Nella notte raid sul quartiere dove vive Khamenei - All’alba di oggi, sabato, lo Stato ebraico è stato colpito da una nuova ondata di missili balistici lanciati da Teheran, con esplosioni a Tel Aviv. Secondo msn.com

Iran, "la strada è spianata". Al via i raid aerei di Israele su Teheran - Colpite le postazioni antiaeree può scattare l'attacco via aria a Teheran. Come scrive iltempo.it

Israele colpisce l’Iran: la mappa degli impianti nucleari di Teheran attaccati e le città sotto assedio - Un’ondata di raid aerei israeliani ha preso di mira i principali asset del programma nucleare e balistico iraniano, colpendo siti strategici come l'impianto ... Secondo fanpage.it