Israele colpita base missilistica Iran

In un'azione che scuote gli equilibri della regione, l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito una base missilistica sotterranea nell'Ovest dell'Iran, a Khorramabad. Questo attacco mira a indebolire le capacità militari iraniane, in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi. La destabilizzazione continua a preoccupare la comunità internazionale, mentre le ramificazioni di questo episodio si fanno sentire ben oltre i confini mediorientali.

21.16 L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito una base missilistica sotterranea a nell'Ovest dell'Iran a Khorramabad. La struttura conteneva missili terra-terra e da crociera. "Si tratta di un sito importante, che in passato è stato presentato in un video di propaganda del regime iraniano", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce militare, il Generale di brigata Effie Defrin, riferendosi ad un filmato trasmesso dalle Guardie rivoluzionarie iraniane all'inizio di quest'anno che mostrava la nuova struttura sotterranea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

