Israele colpisce la residenza di Khamenei e l’Iran prepara 2mila missili Tajani | Gli attacchi dureranno giorni

Tensioni esplosive tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, con attacchi incrociati che minacciano di prolungarsi per giorni. La recente aggressione alla residenza di Khamenei e la risposta iraniana con 2.000 missili rappresentano un punto di svolta in un conflitto che mette a rischio anche i prossimi colloqui con gli Stati Uniti. La stabilità regionale è appesa a un filo, e l'orizzonte sembra sempre più incerto.

Una serie di attacchi di incrociati nei cieli di Iran e Israele che stanno tenendo sul filo del rasoio il sesto round di colloqui con gli Usa che si dovrebbero tenere domenica in Oman. Il governo islamico difatti sembra chiudere a Washington: "Dialogo sul nucleare è ormai inutile".

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele colpisce infrastrutture iraniane con l'operazione "Am KeLavi": droni del Mossad già presenti in Iran hanno guidato attacchi mirati. Tutti i droni iraniani intercettati.

Israele attacca Iran, un video riprende il momento in cui il sito nucleare di Natanz è stato colpito Colonne di fumo si sono alzate sopra il principale impianto di arricchimento nucleare iraniano a Natanz dopo gli attacchi israeliani sul Paese

Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Media: In corso nuovi attacchi Israele, due morti in sito missilistico; Guerra Israele-Iran | Colpito il quartiere di Khamenei, uccisi altri 2 generali. Teheran bombarda le case: 'Pronti 2mila missili'. E minaccia Usa, Francia e Gb.

Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: notte di attacchi, colpiti il quartiere di Khamenei e edificio a Tel Aviv - Iran, attacco in diretta e le ultime notizie in aggiornamento: serie di attacchi incrociati nella notte tra i due Paesi ... Da fanpage.it

Israele colpisce l’Iran: la mappa degli impianti nucleari di Teheran attaccati e le città sotto assedio - Un’ondata di raid aerei israeliani ha preso di mira i principali asset del programma nucleare e balistico iraniano, colpendo siti strategici come l'impianto ... Riporta fanpage.it

Offensiva di Israele sull’Iran: colpiti siti militari e nucleari. Contrattacco con 150 missili - L'Idf ha completato l'attacco nella notte, colpendo siti nucleari ma non solo. Da ilfattoquotidiano.it