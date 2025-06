Israele colpisce difesa aerea Teheran

In un colpo sorprendente e senza precedenti, l'aviazione israeliana ha condotto un attacco su larga scala a oltre 1.500 km da Tel Aviv, colpendo obiettivi difensivi a Teheran. Questa azione segna una svolta nella strategia militare della regione e solleva nuove preoccupazioni sulla stabilità mediorientale. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa delicata crisi internazionale.

"Per la prima volta dall'inizio della guerra, a oltre 1.500 km dal territorio israeliano,l'Iaf (l'Aeronautica militare israeliana) ha colpito schieramenti difensivi nell'area di Teheran". Lo ha reso noto il comandante dell'Iaf, Tomer Bar, in un comunicato dell'esercito (Idf) pubblicato su Telegram. "Colpite decine di obiettivi, tra cui infrastrutture missilistiche terra-aria per distruggere le capacità di difesa aerea del regime di Teheran"."Abbiamo agito contro una minaccia esistenziale alla sicurezza dei nostri cittadini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il video dello Stato ebraico mostra il sistema di difesa aerea di Teheran - Nella notte, il video dello Stato ebraico svela il sistema di difesa aerea di Teheran, mentre Israele risponde con attacchi mirati alle crescenti minacce nucleari della Repubblica islamica.

