Israele colpisce anche il sito nucleare di Isfahan Il rischio radiologico e lo spettro ‘bomba sporca’

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con l’IDF che ha ufficialmente colpito il sito nucleare di Isfahan, un obiettivo strategico per la produzione di uranio arricchito. Mentre l’AIEA rassicura sulla mancanza di fuoriuscite radioattive, il rischio di una “bomba sporca” aleggia come ombra inquietante su questa escalation militare. Un incidente che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali, mettendo in discussione la stabilità internazionale.

Roma, 14 giugno 2025 – Nei primi raid era stato 'risparmiato', ma oggi l 'Idf ha fatto sapere di aver colpito anche il sito nucleare di Isfahan, dove avrebbe distrutto un'infrastruttura per l' uranio arricchito. La conferma degli attacchi aerei sull'impianto arriva anche dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che precisa come non risultino, al momento, fuoriuscite di radioattività. Il sito di Isfahan riveste un'importanza particolare nel programma atomico di Teheran. Il New York Times fino a poche ore fa sottolineava come fosse stata probabilmente una scelta ben precisa quella di escludere l'impianto fuori dalla ex capitale dagli obiettivi della prima fase di raid.

Iran, Israele riprende l'attacco: "enorme esplosione" al sito nucleare di Isfahan, azzerata la prima linea militare. Attesa per una risposta "imminente" di Teheran. Khamenei: "Non avremo mezze misure" - In un clima di tensione crescente, il nuovo attacco israeliano contro il sito nucleare di Isfahan ha scatenato conseguenze devastanti, con oltre 78 vittime e feriti.

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - L'Idf dichiara Gaza fronte secondario di guerra; Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “Distrutto il sito per l’uranio arricchito di Isfahan”; Israele colpisce anche il sito nucleare di Isfahan. Il rischio radiologico e lo spettro ‘bomba sporca’.

Idf, distrutto sito per l'uranio arricchito a Isfahan - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in ;;Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un'infrastruttura per l'uranio arricch ... Lo riporta ansa.it

Isfahan, distrutto il deposito iraniano per l'uranio arricchito: era sede principale del programma di sviluppo delle armi nucleari - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta ... Si legge su ilmessaggero.it

Israele: oltre 400 obiettivi colpiti in Iran, focus sui siti nucleari - L'Idf ha colpito più di 400 obiettivi in Iran, inclusi Natanz e Isfahan, ma non Fordow. Riporta quotidiano.net