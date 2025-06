Israele chiude la Cisgiordania Il 70% di Gaza zona militare

In un clima di crescente tensione, Israele intensifica le sue operazioni militari in Palestina, chiudendo la Cisgiordania e dichiarando il 70% di Gaza zona militare. Questa escalation mette a nudo le complesse dinamiche di un conflitto che rischia di infiammare ulteriormente la regione, mentre si preparano nuove azioni in Iran. La situazione si fa sempre piĂą critica, lasciando il mondo intero a guardare con apprensione.

Mentre si preparava a colpire l’Iran, Israele rafforzava la sua morsa in Palestina. In Cisgiordania l’esercito occupante ha ordinato la chiusura della maggior parte degli 898 checkpoint che ha costruito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Israele chiude la Cisgiordania. Il 70% di Gaza «zona militare»

In questa notizia si parla di: israele - cisgiordania - chiude - gaza

Israele, il governo avvia scavi nell’antica Sebastia. “Usano l’archeologia per prendersi la Cisgiordania” - Il governo israeliano avvia scavi nell'antica Sebastia, facendo leva sull'archeologia per consolidare la propria presenza in Cisgiordania.

Il ministro della Sicurezza e il titolare delle Finanze di Israele sono stati sanzionati dal governo britannico e da 4 Paesi alleati per la loro condotta a Gaza e per aver incentivato la violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Ma i limiti di questa presa di pos Vai su Facebook

Media, Israele blocca visita ministro Riad in Cisgiordania #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #30maggio Vai su X

Israele chiude la Cisgiordania. Il 70% di Gaza «zona militare»; In Cisgiordania l’esercito israeliano sta replicando quanto fatto a Gaza; Fermate Israele, non rimaniamo in silenzio: a Gaza e in Cisgiordania muore l’umanità .

Le sanzioni e le voci che rompono il silenzio sulla tragedia di Gaza - Alcuni ministri israeliani sono stati sanzionati come se fossero volgari oligarchi russi. Segnala internazionale.it

Dalla Cisgiordania a Gaza: Israele approva 22 nuove colonie e rilancia lo scontro - Il governo israeliano ha formalizzato la creazione di 22 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata, includendo anche la legalizzazione di quelli già costruiti abusivamente. Si legge su informazione.it

Gaza, Giordano (M5S): “Mozione per impegnare Regione a interrompere rapporti con Israele fino a cessazione violazioni dei diritti umani” - Secondo Giordano "si può fare: anche altre regioni italiane, tra cui la Sardegna e l'Emilia- Si legge su msn.com