Israele attacca l’Iran non si piega | la guerra infiamma il Medio Oriente

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo apice, rischiando di trasformare il Medio Oriente in un teatro di conflitto senza precedenti. Con oltre 150 missili balistici e droni che solcano il cielo, la regione si trova sull'orlo di una guerra aperta, mentre le conseguenze di questa escalation potrebbero ridefinire gli equilibri di potere nel processo di pace regionale. La domanda ora è: quali saranno le ripercussioni di questa spirale di violenza?

La sera del 13 giugno 2025, il cielo sopra Israele si è illuminato di bagliori sinistri, mentre una pioggia di oltre 150 missili balistici e droni, lanciati dall’Iran, squarciava la quiete di una regione già sospesa su un filo di tensione. L’attacco, senza precedenti per portata e audacia, è stato la risposta di Teheran ai devastanti raid aerei israeliani del giorno precedente, che hanno colpito siti militari e nucleari iraniani, tra cui il cuore strategico del programma di arricchimento dell’uranio a Natanz e l’impianto fortificato di Fordow. È stata una notte di guerra, di sirene, di rifugi antiaerei gremiti di cittadini israeliani e di dichiarazioni al vetriolo che hanno fatto tremare non solo il Medio Oriente, ma l’intero scacchiere geopolitico globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

