Israele attacca l’Iran lanciata l’operazione Rising Lion | raid su obiettivi nucleari e militari

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo livello con l’operazione Rising Lion, il più imponente attacco aereo mai sferrato nel Medio Oriente. Con oltre 200 velivoli e sofisticati attacchi cibernetici, Israele mira a colpire strategiche installazioni nucleari e militari iraniane. Questa escalation potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della regione, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le conseguenze di questa audace mossa. La situazione si sta aggravedo, e il futuro resta incerto.

Israele ha lanciato, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, una vasta offensiva aerea contro l’ Iran, colpendo impianti nucleari, installazioni militari e residenze di alti dirigenti del regime di Teheran. L’operazione, denominata ‘Rising Lion’, è il più imponente attacco diretto tra i due Paesi nella storia recente del Medioriente. Oltre 200 velivoli dell’aeronautica israeliana hanno preso parte all’azione, supportati da cyber-attacchi e operazioni di intelligence mirate. Gli obiettivi colpiti. Gli obiettivi colpiti comprendono le aree di Natanz, Khondab, Khorramabad, Teheran e Isfahan, strategiche per il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca l’Iran, lanciata l’operazione Rising Lion: raid su obiettivi nucleari e militari

In questa notizia si parla di: israele - iran - operazione - rising

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Idf: "L'Iran sta attaccando Israele" | La risposta di Teheran dopo l'operazione Rising Lion lanciata da Tel Aviv #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #13giugno #iran Vai su X

Nelle prime ore del 13 giugno 2025 Israele ha lanciato l’operazione militare più ambiziosa della sua storia recente. Non un raid dimostrativo, ma una campagna sistematica per eliminare la minaccia nucleare iraniana. L’operazione “Rising Lion” segna il pass Vai su Facebook

Medio Oriente: Israele scatena il suo arsenale hi-tech contro l’Iran; Pioggia di missili dall'Iran su Israele: almeno 7 siti di impatto, 41 feriti | Netanyahu agli iraniani: Opponetevi al regime | Nuove esplosioni a Teheran; Che cosa sta succedendo (e perché) fra Israele e Iran.

È guerra fra Israele e Iran - L’Iran giura vendetta e designa nuovi aspiranti martiri dopo l’ecatombe di prime linee incredibilmente sorprese dal raid più an ... Riporta msn.com

Israele attacca l'Iran con l'operazione "Rising Lion": centrali nucleari nel mirino, i sabotaggi, gli scienziati uccisi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Operazione Rising Lion: quali obiettivi e persone sono stati colpiti da Israele in Iran - Israele ha colpito l'Iran nella notte tra giovedì e venerdì, attaccando siti strategici, alti dirigenti e scienziati nucleari. Scrive msn.com