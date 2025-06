Israele annuncia nuovi raid aerei su Teheran

In un clima di tensione crescente, Israele annuncia nuovi raid aerei su Teheran, segnando un possibile cambio di strategia nella regione. Con dichiarazioni incisive dei vertici militari, l'Aeronautica israeliana si prepara a intervenire con decisione. La situazione si fa sempre più complessa e incerta, lasciando presagire sviluppi che potrebbero influenzare l'intera geopolitica mediorientale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Gli aerei dell'Aeronautica Militare israeliana inizieranno a operare per colpire obiettivi a Teheran. Lo hanno detto il Capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, e il comandante dell'Aeronautica Militare, Tomer Bar. "La strada per l'Iran è stata spianata" hanno detto riferendosi al fatto che i caccia. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele annuncia nuovi raid aerei su Teheran

Israele attacca Teheran: e gli aerei cambiano le rotte - Le tensioni tra Israele e Iran si fanno sempre più palpabili, con recenti attacchi israeliani che hanno sorpreso il mondo.

Alle due di notte ora italiana Israele ha sferrato un attacco contro l'Iran. Sono state colpite 6 basi militari e centri per l'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti hanno affermato di non essere coinvolti nell'attacco mentre Teheran annuncia una risposta agli attacc

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Edifici distrutti in Israele dopo attacco missilistico iraniano; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Guerra Israele-Iran, ancora missili su Tel Aviv. Teheran: «Colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele». E annuncia nuovi raid - Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti ... Riporta leggo.it

Iran, "la strada è spianata". Al via i raid aerei di Israele su Teheran - Colpite le postazioni antiaeree può scattare l'attacco via aria a Teheran. Secondo iltempo.it

La Giordania riapre lo spazio aereo. Cotinuano i raid: 4 vittime in Israele, decine i morti in Iran - Le forze armate di Tel Aviv riferiscono di bombardamenti in corso per "colpire obiettivi" e "rimuovere le minacce in Iran" ... Secondo dire.it