L'escalation tra Israele e Iran si intensifica, aprendo un nuovo fronte nel complesso scenario mediorientale. Dopo due giorni di bombardamenti, le tensioni si spostano sul maxi giacimento di gas South Pars, simbolo di potenza energetica globale. Questo attacco segna una svolta significativa nel conflitto e potrebbe avere ripercussioni su scala internazionale, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le sorti di questa delicata crisi.

Alla fine del secondo giorno di bombardamenti sull’Iran, l’escalation di Israele tocca un nuovo fronte con il varo degli attacchi sulle infrastrutture di estrazione e stoccaggio del gas della Repubblica Islamica. Parte dell’impianto Phase 14 che opera sul giacimento South Pars, condiviso col Qatar e che rappresenta il piĂą grande tra quelli di gas naturale conosciuti al mondo, è stato bersagliato nella sera iraniana, con ogni probabilitĂ di droni kamikaze. Le munizioni circuitanti israeliane hanno colpito una struttura chiave nel sito di estrazione del gas da cui l’Iran ottiene il 70% del suo fabbisogno interno. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele alza il tiro: attacco al maxi-giacimento di gas in Iran

