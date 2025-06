Israele all’assalto dell’Iran cosa ne pensa l’opposizione?

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, il dibattito si infiamma anche tra le opposizioni italiane. Dopo mesi di supporto a Netanyahu e condanne di Israele, ora si apre una nuova fase: l'offensiva contro il regime degli ayatollah e la minaccia nucleare. Ma qual è la posizione di PD, M5S, Iv e AVS? Scopriamo come i principali schieramenti politici si stanno muovendo in questa delicata crisi internazionale.

Dopo mesi di militanza pro Pal e condanna di Israele, ora che Netanyahu vuole combattere il regime degli ayatollah ed evitare che l'Iran entri in possesso dell'arma nucleare, qual è la linea di Pd, M5s, Iv e Avs?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele all’assalto dell’Iran, cosa ne pensa l’opposizione?

israele - iran - assalto

