Isola delle Femmine cade nella scogliera e resta bloccato | giovane soccorso dalla polizia

Un giovane ragazzo di poco più di vent'anni ha rischiato la vita sull’Isola delle Femmine, quando è rimasto bloccato tra la scogliera e i frangiflutti. Fortunatamente, due coraggiosi agenti della polizia, durante le ricerche, lo hanno trovato e tratto in salvo, dimostrando ancora una volta il valore del loro impegno per garantire la sicurezza dei cittadini. La loro prontezza ha fatto la differenza, salvando una vita in un momento di grande pericolo.

Era disteso tra la scogliera e i frangiflutti, ormai quasi incosciente, ma i poliziotti lo hanno trovato e tratto in salvo. È successo pochi giorni fa a Isola delle Femmine dove un ragazzo poco più che ventenne è stato soccorso da due poliziotti che lo stavano cercando.

