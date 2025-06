Isla Fisher da I Love Shopping al divorzio milionario da Sacha Baron Cohen

doveva essere una delle separazioni più costose di Hollywood. Da ammirata star di "I Love Shopping" a protagonista di un divorzio milionari, Isla Fisher si trova ora a scrivere un nuovo capitolo, pronto a brillare ancora di più, indipendentemente dalle sfide passate.

L’avevamo conosciuta come la scatenata Becky Bloomwood, capace di crollare sotto una montagna di borse griffate per poi risollevarsi con una scarpa nuova e un’idea brillante. Oggi Isla Fisher chiude un altro capitolo importante della sua vita: il suo matrimonio con Sacha Baron Cohen è ufficialmente finito. Dopo oltre vent’anni insieme e tre figli, l’attrice australiana ha confermato la notizia del divorzio, che secondo i tabloid ammonterebbe a milioni di sterline. Isla Fisher, divorzio milionario da Sacha Baron Cohen. È stato un messaggio doppio, coordinato, condiviso su entrambi i profili Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isla Fisher, da “I Love Shopping” al divorzio milionario da Sacha Baron Cohen

