Ironheart | un nuovo teaser rivela il primo sguardo completo all' armatura magica di Riri Williams

Preparati a immergerti nel mondo di Ironheart: una nuova featurette svela il primo sguardo completo all’armatura magica di Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne. Tra riprese esclusive, interviste e dettagli sorprendenti, l’attesa cresce: questa serie Marvel promette di rivoluzionare il nostro modo di vivere il MCU. Sei pronto a scoprire cosa ci riserva il futuro di Ironheart?

È ora online una nuova featurette di Ironheart, che include alcune nuove riprese della Riri Williams di Dominique Thorne in quella che si ritiene essere la sua armatura finale magicamente potenziata. Marvel Television ha diffuso una nuova featurette dedicata a Ironheart, l'attesa serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe e in arrivo su Disney+. Il video include nuove riprese dal set, interviste al cast e alla troupe e, soprattutto, alcune scene inedite che rivelano dettagli interessanti sul look finale dell'armatura di Riri Williams. Tra le sequenze mostrate spicca il primo sguardo esteso alla versione definitiva della tuta high-tech della protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ironheart: un nuovo teaser rivela il primo sguardo completo all'armatura magica di Riri Williams

