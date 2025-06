Ironheart | la prima occhiata all’armatura magica di Riri

Preparati a scoprire l’innovativa armatura magica di Riri in Ironheart, la nuova serie Marvel su Disney+. Tra clip esclusive, interviste e scene inedite, si delinea un mondo ricco di azione e mistero che catturerà i fan fin dal primo sguardo. Questo è solo l'inizio di un’avventura entusiasmante che promette di rivoluzionare il modo di vivere il MCU. Restate con noi, perché ciò che vedrete vi lascerà senza fiato.

Marvel Television ha pubblicato un nuovo speciale per la prossima serie Disney+ ambientata nell’MCU, Ironheart, e oltre ad alcune clip dietro le quinte e interviste con coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serie, ci sono anche alcuni brevi scene inedite dalla serie. Non c’è molto che non fosse già presente nel primo trailer, ma diamo un primo sguardo a quella che si ritiene essere l’armatura finale di Riri Williams, che sarà alimentata da una combinazione di tecnologia avanzata e magia. Sembra anche esserci una rapida occhiata a un personaggio misterioso che potrebbe rivelarsi Eziekel Stane. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

