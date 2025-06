Irlanda del Nord 63 poliziotti feriti

La tensione in Irlanda del Nord si infiamma: dopo l’arresto di due rom accusati di stupro, una guerriglia urbana ha provocato il ferimento di 63 poliziotti. Le autorità indagano sui messaggi di odio online che alimentano il conflitto, mentre la comunità chiede pace e chiarezza in un momento di grande instabilità. Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile situazione che sta scuotendo la regione.

Resta alta la tensione per la guerriglia urbana scoppiata dopo l’arresto di due rom accusati di stupro. Le forze dell’ordine indagano sui «messaggi di odio online». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Irlanda del Nord, 63 poliziotti feriti

