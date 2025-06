Iran uccisi 9 scienziati nucleari La minaccia a Usa Francia e Uk | Stop al sostegno a Israele o colpiremo le vostre basi in Medio Oriente

Un’ondata di tensione scuote il Medio Oriente: nove scienziati nucleari iraniani sono stati eliminati in raid israeliani, minacciando la stabilità regionale. La risposta dell’Iran si fa sentire con durezza, mentre USA, Francia e UK temono una escalation che potrebbe sfociare in un conflitto più ampio. La pressione su Israele aumenta, e il mondo osserva con trepidazione le prossime mosse in questa delicata crisi internazionale. La situazione rischia di sconvolgere gli equilibri globali, con conseguenze imprevedibili.

Nove scienziati e alti esperti coinvolti nel programma nucleare iraniano sono stati uccisi nei raid condotti dall’aeronautica israeliana. Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf). Secondo il portavoce militare israeliano, l’eliminazione di queste figure rappresenta un danno significativo alla capacità del regime iraniano di sviluppare armi di distruzione di massa. Nel frattempo, l’Iran ha reagito alla perdita del comandante Amirali Hajizadeh, ucciso negli attacchi israeliani di ieri 13 giugno: il leader supremo Ali Khamenei ha nominato Majid Mousavi nuovo capo delle forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Open.online

Israele, l'operazione "Rising Lion" contro l'Iran: le centrali nucleari nel mirino, i sabotaggi via terra, gli scienziati uccisi - Israele ha lanciato un'operazione segreta contro l'Iran, chiamata "Am Kalavi", che in ebraico significa "Un popolo forte come un.

