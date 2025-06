Iran | Tajani avverte su violazione nucleare secondo Agenzia ONU

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani mette in allarme la comunità internazionale riguardo alle recenti violazioni nucleari dell'Iran, confermate da un rapporto dell'ONU. Le sue parole chiariscono la gravità della situazione, sottolineando come le azioni di Teheran abbiano superato limiti critici nella corsa all'arma atomica. La comunità globale deve ora affrontare con urgenza le implicazioni di questa minaccia, per garantire la sicurezza e la stabilità mondiale.

"Per quanto riguarda il programma nucleare dell'Iran, noi abbiamo il rapporto dell' Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale l'Iran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per quanto riguarda la costruzione dell'arma atomica. Quindi le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate sulla base di una relazione indipendente che arriva dall'agenzia dell'Onu". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1, ribadendo la necessità di evitare un'escalation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran: Tajani avverte su violazione nucleare secondo Agenzia ONU

In questa notizia si parla di: agenzia - iran - tajani - nucleare

Israele attacca l'Iran: presi di mira siti nucleari in più aree del Paese. Violente esplosioni anche a Teheran. L'Agenzia per l'Energia atomica monitora i livelli delle radiazioni. "Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni", avverte Netanyahu. L' Vai su Facebook

Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) Vai su X

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Tajani riunisce in videoconferenza gli ambasciatori delle principali sedi diplomatiche; Tajani: “L’Iran ha superato la linea rossa sull’arma atomica”; Iran: Tajani, 'bombardamenti israeliani mirati su produzione nucleare'.

Tajani, 'Iran ha superato la linea rossa sull'atomica' - "Per quanto riguarda il programma nucleare dell'Iran, noi abbiamo il rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale l'Iran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per q ... Scrive ansa.it

Iran: Tajani avverte su violazione nucleare secondo Agenzia ONU - Il ministro Tajani conferma la violazione iraniana delle regole nucleari secondo l'Agenzia ONU, invitando a evitare escalation. Da quotidiano.net

Israele-Iran, alla Farnesina in corso riunione con Tajani - Il vicepremier e ministro degli Esteri ha riunito in videoconferenza i dirigenti del ministero e gli ambasciatori delle principali sedi diplomatiche. Segnala adnkronos.com