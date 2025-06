Iran Sayyed Abdolrahim Mousavi nuovo capo di Stato maggiore dopo morte di Mohammad Bagheri era il comandante dell’esercito dal 2017

Dopo la tragica perdita di Mohammad Bagheri in un attacco israeliano, l'Iran ha annunciato con decisione il nuovo capo di stato maggiore: Sayyed Abdolrahim Mousavi. Comandante dell’esercito dal 2017, Mousavi riceve ora questa importante responsabilità , scelta direttamente da Khamenei per le sue qualità e servizi encomiabili. Un passo cruciale che riflette la determinazione dell’Iran di rafforzare le proprie forze armate in un momento di crescente tensione globale.

La decisione è stata comunicata direttamente da Khamenei: "Considerati i suoi encomiabili servizi e la sua preziosa esperienza, viene nominato successore del martire Bagheri" Dopo la morte del generale Mohammad Bagheri in un attacco aereo israeliano, la Repubblica Islamica dell'Iran ha nomina.

