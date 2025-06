Iran pronto a lanciare 2mila missili verso Israele

La tensione tra Iran e Israele raggiunge nuovi vertici: Teheran minaccia di lanciare 2.000 missili, mentre l'escalation militare si intensifica, rischiando di trasformarsi in un conflitto aperto. La situazione si fa sempre più critica, con le fonti di Teheran che affermano: "L'azione contro gli aggressori continuerà ." Un quadro inquietante che richiede attenzione globale e un'efficace strategia diplomatica per evitare una guerra su vasta scala.

È in corso e in piena crescita l'escalation militare che sta già trasformando gli attacchi reciproci tra Israele e Iran in una vera guerra. "L'azione contro gli aggressori continuerà ", fanno sapere fonti di Teheran. L'esercito della Repubblica islamica è pronto a lanciare "circa 2mila missili verso Israele in futuri attacchi, senza una scadenza temporale", fanno trapelare funzionari militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran pronto a lanciare "2mila missili verso Israele"

In questa notizia si parla di: israele - iran - pronto - lanciare

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Secondo diverse fonti americane, Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco preventivo contro le infrastrutture nucleari iraniane, nel timore che Washington e Teheran siano vicine a un’intesa. Vai su X

MEDIO ORIENTE | Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo affermano diversi media Usa, tra cui il New York Times e Cbs news, citando diverse fonti americane ed europee. Anche il Pentagono ha autorizzato i familiari dei militari ad abbando Vai su Facebook

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: Teheran: Pronti a lanciare 2mila missili, Idf: Gaza ora fronte secondario; Può succedere qualcosa...: la previsione di Trump che spaventa il mondo.

Israele attacca l’Iran, lanciata l’operazione Rising Lion: raid su obiettivi nucleari e militari - Israele ha lanciato, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, una vasta offensiva aerea contro l’Iran, colpendo impianti nucleari, installazioni militari e ... Come scrive msn.com

Il suono delle sirene e poi le scie dei missili lanciati dall'Iran contro Israele - La lunga indagine si è conclusa ieri nella località di Mezotur con un blitz delle forze di polizia ungheresi insieme alla polizia italiana ... Segnala msn.com

Israele pronto a lanciare un attacco contro l'Iran. Gli Usa fanno evacuare le ambasciate - Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti stanno spostando il personale americano in Medio Oriente a causa di un possibile "pericolo" nella regione ... Come scrive msn.com