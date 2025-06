Iran non si ferma aiutateci a tornare a casa l’appello dell’italiana in Israele

In un contesto di tensione crescente e minacce costanti, la situazione in Israele diventa sempre più critica. La corsa contro il tempo per la sicurezza dei civili si intensifica, con intervalli di attacco che variano da pochi secondi a minuti. Ludovica Di Veroli, italiana da otto anni, si trova nel cuore di questa crisi, mentre il mondo osserva con apprensione. È arrivato il momento di unirci e chiedere che tornino a casa, prima che sia troppo tardi.

(Adnkronos) – Quaranta secondi se il missile qassam arriva da Gaza, dai cinque ai dieci minuti se il lancio è dall'Iran. E' questo il tempo massimo che i civili israeliani hanno per mettersi al sicuro nei rifugi quando lo Stato ebraico è sotto attacco. Lo sa bene Ludovica Di Veroli, italiana da 8 anni a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

