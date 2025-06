Iran | negoziati nucleari con gli Stati Uniti inutili dopo attacchi israeliani

In un quadro di crescente tensione internazionale, l'Iran archivia i negoziati nucleari con gli Stati Uniti come inutili, a causa degli attacchi israeliani che minano ogni possibilità di dialogo. Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, denuncia una posizione americana che rende insostenibile ogni trattativa, sottolineando come le azioni di Israele siano un colpo fatale alla diplomazia. Una crisi che pone il mondo sull'orlo di un'incertezza sempre più profonda.

I negoziati con gli Stati Uniti su un accordo nucleare sono privi di significato alla luce degli attacchi israeliani all'Iran. Lo ha dichiarato, come riporta Reuters sul suo sito web, Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. "Gli Stati Uniti - ha detto Baghaei - hanno agito in un modo tale da rendere i colloqui inutili. Non si può affermare di stare negoziando e allo stesso tempo lasciare che Israele attacchi il territorio iraniano".

